El aeropuerto de Dubái perdió el 31,3 % de sus pasajeros en el primer semestre de 2026

Así lo anunció este miércoles Dubai Airports en un comunicado en el que indicó que el DXB "recibió 31,5 millones de pasajeros durante el primer semestre", lo que representa un descenso del 31,3 % en comparación con el mismo período de 2025, cuando estableció su mejor registro histórico de viajeros.

El tráfico avanzó de forma constante durante el segundo trimestre acumulando 13 millones de pasajeros, con un flujo mensual que subió de 3,5 millones de pasajeros en abril a 4,5 millones en mayo, alcanzado 5 millones en junio, según la nota.

En marzo, el tráfico alcanzó tan solo 2,5 millones, una disminución interanual del 65,7 % respecto al mismo mes del año anterior.

Dubai Airports señaló además que el número de movimientos de aeronaves en el primer semestre alcanzó los 150.600, una disminución interanual del 32,1 %.

El volumen de carga aérea alcanzó las 751.340 toneladas en el primer trimestre, una disminución interanual del 28,7 %, mientras que en el segundo trimestre alcanzó tan solo las 351.716 toneladas.

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Dubai Airports celebró sin embargo que pese a la situación geopolítica, se ha registrado un "eventual regreso de las aerolíneas internacionales y una mejora de las altas tasas de ocupación, lo que indica una fuerte demanda y un mayor aumento a medida que el DXB entra en la segunda mitad del año, que se espera que traiga un nivel de viajes diferente".

El DXB, el más transitado en el mundo en 2025 con 95,2 millones de pasajeros, se vio obligado a suspender sus actividades en varias ocasiones, al igual que otros en la zona, debido a la guerra iniciada por EE.UU e Israel contra Irán el 28 de febrero.

De cara al futuro, Dubai Airports prevé un aumento significativo de la actividad durante la segunda mitad del año, "impulsado por las continuas interrupciones en las redes de vuelos y los servicios regulares de autobuses, la flexibilización de las recomendaciones de viaje y el innovador calendario de eventos de primer nivel de Dubái en los sectores de negocios, entretenimiento y deportes", concluyó.