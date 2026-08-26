El canciller taiwanés viajará a Palaos para la cumbre del Foro de las Islas del Pacífico

Durante su estancia, que se prolongará hasta el 3 de septiembre, Lin participará en actos paralelos al foro, entre ellos una reunión de diálogo entre Taiwán y los países miembros del PIF, organizada por la secretaría del organismo, y una visita a la Exposición de Prosperidad del Pacífico, según un comunicado de la Cancillería taiwanesa.

El ministro también mantendrá encuentros con líderes de los tres aliados diplomáticos de Taipéi en el Pacífico (Palaos, Tuvalu e Islas Marshall) y de otros "países amigos", en los que abordará la "profundización de la asociación" de Taiwán y las naciones insulares del Pacífico, así como "la salvaguarda conjunta de la paz, la estabilidad y la prosperidad" de la región.

"Taiwán seguirá aprovechando su propia experiencia de desarrollo y transformación nacional para generar resultados tangibles mediante relaciones de asociación de beneficio mutuo, de manera que los países aliados y los socios de cooperación lo perciban de forma más palpable, conformando así un círculo virtuoso", señaló el comunicado.

Taiwán ha participado en los mecanismos y actividades de este foro desde 1993 bajo el nombre de "República de China/Taiwán" y es "socio para el desarrollo" de esta entidad.

La presencia de Lin en este evento también se enmarca en las disputas entre China y Taiwán por las relaciones con estos países, ya que en los últimos años Taipéi ha perdido multitud de aliados diplomáticos en el Pacífico.

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El último de ellos fue la República de Nauru, que en enero de 2024 rompió sus vínculos oficiales con Taiwán para establecerlos con China, dejando en doce el número de Estados que mantienen relaciones plenas con la isla autogobernada.

La próxima cumbre del PIF se desarrollará, además, un mes y medio después de que China lanzara un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas internacionales del Pacífico, una prueba que Australia -país miembro del foro- calificó de "desestabilizadora".