El Congreso brasileño acuerda discutir propuestas clave de Lula antes de las elecciones

Los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, se reunieron con Lula y juntos acordaron que los asuntos sean discutidos la próxima semana, la última oportunidad para aprobar proyectos de ley antes de las elecciones.

"Votar estas cosas es una prioridad para Brasil y para el pueblo", reforzó el mandatario, durante una rueda de prensa posterior al encuentro, que se celebró a puerta cerrada en su residencia oficial en Brasilia.

Entre las propuestas, destaca la enmienda constitucional que elimina la semana laboral de seis días y establece un máximo de cinco jornadas de trabajo, un proyecto que goza de un amplio apoyo popular y que lleva varios meses estancado en la Cámara Alta.

Este tema será debatido el próximo miércoles en la Comisión de Constitución y Justicia, antes de ir al pleno del Senado, según informó Alcolumbre.

El mismo camino seguirá el proyecto de enmienda constitucional que trata del combate al crimen organizado y aclara las atribuciones de los diferentes niveles de Gobierno, en la que es una de las principales preocupaciones de los electores.

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Lula reiteró hoy que su intención es crear un Ministerio de Seguridad, separado del de Justicia al que hoy está unido, nada más el Senado dé el visto bueno a la reforma.

Además, Cámara de Diputados y Senado instalarán una comisión mixta para abordar la eliminación de un impuesto sobre las compras digitales de productos importados valorados en hasta 50 dólares (unos 43 euros), la llamada "tasa de las blusas".

El Gobierno de Lula apoyó la creación del tributo en 2024 para recaudar más dinero y favorecer a los fabricantes locales, pero la medida fue muy mal recibida por la sociedad y el presidente quiere acabar con ella.

Por último, los legisladores también discutirán una propuesta de marco legal para que los minerales críticos sean procesados en Brasil, otro de los asuntos en los que el presidente ha insistido en los últimos meses ante el interés mostrado por los EE.UU. de Donald Trump y otras potencias en estos recursos.

"La posibilidad de extraer, procesar y producir cosas importantes en este país es sagrado para el futuro", declaró Lula.

La decisión de acelerar los debates sobre estas medidas llega después de una reaproximación entre el mandatario y Alcolumbre, quienes se distanciaron a raíz de una serie de decisiones del Senado contrarias al Gobierno en la primera mitad del año.

La izquierda es minoría en ambas cámaras, por lo que el líder progresista ha necesitado el apoyo, siempre cambiante, de una amalgama de partidos de centro y de derecha para aprobar sus proyectos.

Las últimas encuestas muestran a Lula con un 39 % de las intenciones de voto en la primera vuelta, seguido del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, con un 33 %.