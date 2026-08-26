El euro baja tras los datos de inflación de EE.UU.

El euro se cambiaba hacia las 14.30 horas GMT a 1,1644 dólares, frente a los 1,1668 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1669 dólares.

Los precios del gasto en consumo personal (PCE) subieron en EEUU en julio un 3,7 % interanual (como en junio) y descontados la energía y los alimentos subieron un 3,3 % interanual.

Además, los ingresos personales también aumentaron en EE. UU. en julio más de lo previsto.

La economía estadounidense creció en el segundo trimestre un 1,5 % anualizado respecto al trimestre anterior, por lo que el segundo cálculo confirma el primero.

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Los pedidos de bienes duraderos subieron en EE. UU. en julio un 1,1 % respecto al mes anterior, más del doble de lo previsto.

Además, los precios del petróleo cayeron por tercer día consecutivo ante las informaciones de que Omán e Irán acordaron la reapertura del estrecho de Ormuz.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, se pagó a unos 86,6 dólares, mínimo desde hace dos semanas.

El euro estuvo respaldado por la mañana por las declaraciones de la economista alemana Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE, a favor de subir los tipos de interés.

Schnabel consideró en una entrevista con la agencia Bloomberg que con el tipo de interés de referencia actual, es improbable que la inflación vuelva al nivel objetivo a medio plazo. Por lo tanto, será necesario subir más los tipos de interés, según Schnabel.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1643 y 1,1677 dólares.