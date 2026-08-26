El fabricante chino de chips Enflame saldrá a bolsa por 893 millones de dólares

En un comunicado remitido al parqué shanghainés, la compañía indicó este martes que venderá unos 43 millones de acciones a un precio aún por determinar, aunque en la documentación que aportó en su solicitud para salir a bolsa avanzó que esperaba recaudar unos 6.000 millones de yuanes (893 millones de dólares, 765 millones de euros).

Enflame es conocida como uno de los 'cuatro pequeños dragones' del sector de los chips para IA, junto a MetaX, Moore Threads y Biren Technology, y es la última de ese grupo en salir a bolsa, ya que todas las demás protagonizaron sonadas ofertas públicas entre finales del año pasado y principios del actual.

De hecho, la salida a bolsa de Enflame servirá para calibrar el ánimo de los inversores, ya que su debut se comparará con los de Moore Threads, que se disparó un 425 % en su primera jornada, MetaX (+693 %) y Biren (+76 %).

La semana pasada, el fabricante de robots humanoides más conocido de China, Unitree Robotics, celebró un espectacular debut también en el mercado STAR shanghainés -conocido como el 'Nasdaq chino' por su enfoque en tecnológicas- al dispararse un 460 %, pero desde entonces ha perdido casi un 45 % frente al pico máximo que marcó ese día.

Fundada en 2018 y con sede en la megalópolis oriental de Shanghái, Enflame asignará unos 8,6 millones de acciones a inversores estratégicos, y destinará la recaudación a desarrollar y comercializar sus chips de quinta y sexta generación, a reforzar sus cadenas de suministro y a mejorar sus capacidades de innovar de forma independiente.

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Los 'cuatro pequeños dragones' se beneficiaron de la salida forzada de la estadounidense Nvidia del mercado chino a causa de las restricciones impuestas por Washington a la exportación de ciertos chips avanzados en el marco de la guerra comercial y tecnológica que libra desde hace años con Pekín.

El interés de los inversores por estas empresas se debe asimismo al apoyo prestado por el Gobierno chino al sector, señalado como prioritario en el marco de las iniciativas oficiales de autosuficiencia tecnológica, clave en el plan quinquenal que regirá la segunda economía mundial hasta 2030.