El Festival Ravel abre con España y Falla como protagonistas

La iglesia de San Juan Bautista de la localidad vascofrancesa de San Juan de Luz se quedó pequeña para acoger la apertura del festival, que durante casi tres semanas recorrerá distintas épocas, estilos e imaginarios de la música vinculada a España.

Bajo la batuta de Josep Pons, el pianista y director artístico del festival, Bertrand Chamayou, y la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse protagonizaron una velada que alternó obras de Ravel y Falla: 'Rapsodia española', 'Noche en los jardines de España', 'El sombrero de tres picos', 'Alborada del gracioso' y el célebre 'Bolero' de Ravel que puso el broche a la velada.

Más que una sucesión de obras, el programa se convirtió en un viaje emocional y de paisajes que evocaban una España más o menos cercana y reconocible y otras veces lejana, casi imaginaria.

En el centro de este viaje estuvo Chamayou, cuyo piano arrancó algunos de los momento más celebrados de la noche.

"La idea no es hacer solo música española, sino proponer una visión de España", dijo el director del festival a EFE.

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El recorrido diseñado por Chamayou parte de Ravel y de su relación con España, "pero también hay mucha música de Albéniz, muchísima de Falla, de Turina, de Mompou e incluso de compositores contemporáneos", dijo.

La emoción se trasladó también al público al terminar el concierto. "Me hace llorar", confesó una espectadora francesa al hablar de Chamayou y de la orquesta de Toulouse.

Otro asistente calificó la velada de "fabulosa" y destacó que el concierto inaugural "promete muchas cosas muy bonitas" para el festival.

Este concierto abre un programa que hasta el 5 de septiembre explorará las múltiples formas en las que España ha sido imaginada desde la música, desde el barroco hasta la creación contemporánea.

El festival continuará el jueves con un homenaje a García Lorca y proseguirá con conciertos sinfónicos, recitales, música de cámara, flamenco y propuestas que cruzan música, literatura y cine, pero siempre con España como punto de referencia.