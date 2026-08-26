El tifón Narra se debilita tras tocar tierra en China mientras Saudel se aproxima al país

Narra tocó tierra por primera vez hacia las 18:40 hora local del martes (10:40 GMT) en la costa de Changjiang, en la isla meridional de Hainan, con vientos máximos de 20 metros por segundo cerca de su centro, informó la agencia estatal Xinhua.

El sistema volvió a entrar en tierra a las 03:25 hora local de este miércoles (19:25 GMT del martes) en el litoral del condado de Xuwen, en la provincia suroriental de Cantón, ya con vientos de 18 metros por segundo, según medios estatales.

A las 05:00 hora local (21:00 GMT del martes), Narra se había degradado a depresión tropical sobre Xuwen, con vientos máximos de 15 metros por segundo, y se desplazaba hacia el noroeste mientras seguía perdiendo fuerza.

Antes de debilitarse, Narra había provocado lluvias torrenciales e inundaciones en Guangxi, donde las autoridades informaron esta semana de 61.000 afectados, 54.000 trasladados preventivamente y más de 8.000 evacuados a centros de emergencia, además de varios ríos por encima de los niveles de alerta.

El Centro Meteorológico Nacional mantuvo este miércoles avisos por lluvias torrenciales y fenómenos convectivos, con previsión de precipitaciones intensas en el centro, sur, norte y este del país.

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En paralelo, Saudel, el decimoctavo tifón de la temporada según la nomenclatura china, se mantenía como tifón fuerte en el mar de China Oriental, con vientos máximos de 42 metros por segundo cerca de su centro a primera hora del miércoles.

Las previsiones apuntan a que Saudel avance primero hacia el oeste-noroeste y después gire hacia el oeste-suroeste, aproximándose gradualmente a la costa oriental china y con posibilidad de tocar tierra entre en la madrugada local del viernes en la costa situada entre las provincias de Zhejiang y Fujian.

La sucesión de Narra y Saudel llega tras un verano marcado en China por tifones, lluvias torrenciales, riadas y deslizamientos, con decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas.