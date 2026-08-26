España anuncia aporte de 5 millones de euros más a la Alianza frente a la Sequía

El anuncio se ha realizado durante la décimoséptima Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) reunida desde el 17 de agosto y hasta el próximo día 28 en Ulán Bator (Mongolia), bajo el lema 'Restaurar la tierra, restaurar la esperanza'.

Según un comunicado del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, esta nueva aportación se suma a los cinco millones iniciales que España se comprometió aportar para la puesta en marcha de la IDRA.

Según el Ministerio, España consolida así su posición como "uno de los principales impulsores políticos y financieros de la Alianza", que, desde su creación, se ha ampliado hasta contar con más de 78 miembros, entre países y organizaciones internacionales, científicas y de cooperación.

Según Naciones Unidas, 1.840 millones de personas sufren actualmente los efectos de la sequía, el 85 % en países de renta baja y media, mientras que la CNULD estima que la degradación de tierras, la desertificación y la sequía provocan pérdidas económicas de unos 878.000 millones de dólares al año.

La Alianza, impulsada por España y Senegal en la COP27 de 2022, busca cambiar el enfoque tradicional de respuesta a las sequías, pasando de la emergencia a la anticipación, prevención, preparación y resiliencia a largo plazo.

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La CNULD estima que cada dólar invertido en resiliencia y restauración de tierras puede generar hasta ocho dólares en beneficios sociales, económicos y ambientales y se plantea también como una herramienta de desarrollo y prevención de riesgos, no solo ambientales.

Según el Miteco, España defiende una "gestión proactiva y preventiva de la sequía", basada en la anticipación de riesgos, el conocimiento científico, la restauración de ecosistemas, la innovación, la cooperación internacional y la movilización de financiación pública y privada, con el objetivo de reducir los costes sociales, económicos y ambientales de las sequías y evitar que los fenómenos climáticos extremos se conviertan en crisis humanitarias o económicas.