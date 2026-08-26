España condena las "inaceptables" agresiones de Israel a instalaciones de la ONU

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores "rechaza categóricamente" las "inaceptables violaciones" de instalaciones como el Centro de Formación Profesional de la UNRWA (Cisjordania) y las localizadas en el campo de refugiados palestinos de Shu'fat, en Jerusalén Este.

El Ejecutivo español "vuelve a urgir" a Israel a respetar el Derecho internacional y le recuerda sus obligaciones, "incluidas las que le corresponden como potencia ocupante, así como las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia".

Asimismo, reitera su firme respaldo a la UNRWA y "al pleno cumplimiento de su mandato", que es, remarca la nota, "esencial para atender las necesidades de la población refugiada palestina, hasta alcanzar una paz justa y duradera en la región mediante la implementación de la solución de los dos estados" (Israel y Palestina).

Israel tomó este martes un complejo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en el este de Jerusalén, donde, según el Gobierno israelí, se construirá una escuela.

La UNRWA informó en un comunicado de que cuatro vehículos armados y más de 50 miembros de las fuerzas de seguridad israelíes invadieron la instalación cuando 20 de sus trabajadores estaban dentro.