España, "consternada" por la tragedia en Nepal, habilita líneas telefónicas de ayuda

Albares, a través de un mensaje difundido en su cuenta de la plataforma X, además, trasladó su "solidaridad con las víctimas y sus familias".

El ministro español, en el mismo mensaje, ha indicado que los números de teléfono habilitados son el del Ministerio en Madrid (+34 91 000 1249), el de la Embajada de España en India (+91 9810174160) y el del Consulado Honorario en Nepal (+977 1 4579488/4570770)

El Ministerio no tuvo constancia, por el momento, de que hubiera españoles afectados o ilocalizables tras la riada que golpeó el norte de Nepal y que dejó un balance provisional de 160 muertos y 700 desaparecidos.

Las autoridades nepalíes, no obstante, aseguraron durante la tarde que dos ciudadanos españoles figuran entre los extranjeros desaparecidos tras la riada, que arrasó varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China) y causó además graves daños en carreteras, puentes, asentamientos e infraestructuras.