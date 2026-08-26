España dice que "no constan" nacionales afectados o ilocalizables por riada en Nepal

Esta tarde, las autoridades de Nepal aseguraron que dos ciudadanos españoles figuran entre los extranjeros desaparecidos tras la riada, que arrasó varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China) y causó además graves daños en carreteras, puentes, asentamientos e infraestructuras.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores informaron de que la embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario en Nepal están "al corriente" de la situación y haciendo el oportuno seguimiento, preparados para prestar la asistencia consultar que sea necesaria. Y añaden que "por el momento no constan españoles afectados o ilocalizables”.

La mayor parte de las víctimas confirmadas hasta ahora se concentra en Nepal, donde el último reporte de la Policía, dado a las 23:05 local (17:20 GMT), informó de la recuperación de 157 cadáveres en las zonas afectadas por la riada, mientras que las autoridades chinas informaron de tres muertos en el condado tibetano Gyirong, según un primer balance difundido por el canal estatal CCTV.

China ha reportado también 265 desaparecidos, mientras el balance nepalí suma 384 turistas de los que no se tiene contacto -291 extranjeros y 93 nepalíes- además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.