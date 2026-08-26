Exportaciones de Perú a la Alianza del Pacífico crecen 12 % en primer semestre de 2026

A través de un comunicado, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la CCL señaló que entre enero y junio, las principales líneas de productos exportados a la AP fueron productos minerales, químicos y frutas.

Detalló que los mayores valores en las exportaciones fueron minerales de molibdeno y sus concentrados (417,2 millones de dólares), alambre de cobre refinado (248,3 millones), uvas frescas (210 millones), combustible para aeronaves (126,7 millones), ácido sulfúrico (120,8 millones), café sin tostar (108,4 millones), palta (aguacate) (102,9 millones) y cacao en grano (68,3 millones).

Desde la creación de la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración regional creado en abril de 2011 por Chile, Colombia, México y Perú, Chile se ha mantenido como el principal destino de las exportaciones peruanas, seguido de Colombia y México.

Esta situación también se mantiene en las importaciones peruanas desde los países del bloque que, en este primer semestre, superaron los 2.210 millones de dólares.

Aunque para el Idexcam este resultado evidencia un desempeño positivo, las oportunidades comerciales "deben ir más allá de los productos que comúnmente se envían al bloque".

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En ese sentido, la entidad identificó tres áreas con potencial para los exportadores peruanos como la proveeduría de insumos industriales y bienes intermedios, especialmente para sectores metalmecánico, construcción, químico y plástico.

Aquí, México representa "un mercado atractivo" para proveedores de insumos industriales y manufactura avanzada vinculadas a sus cadenas productivas, mientras que Colombia y Chile ofrecen oportunidades para construcción y manufactura liviana.

Otro sector con potencial es la agroindustria especializada y los alimentos procesados, especialmente para frutas frescas, derivados del cacao, aceitunas, conservas y alimentos funcionales.

En este rubro, Colombia y México presentan nichos retail para 'superfoods', alimentos funcionales e insumos destinados a la industria de alimentos y bebidas, mientras que Chile es considerado el principal receptor intrarregional de alimentos frescos y procesados peruanos.

Por último, el Idexcam señaló que los servicios empresariales intensivos en conocimiento también tienen un importante potencial, especialmente en servicios vinculados a minería, software B2B, consultoría ambiental, logística y soluciones digitales.

Para este caso, la actividad minera de Chile y México genera oportunidades para las empresas peruanas con experiencia técnica a fin de atender la demanda de soluciones operativas, geológicas, metalúrgicas y ambientales.

"Para el Idexcam, la Alianza del Pacífico representa una oportunidad para que el Perú pueda diversificar su oferta a más mercados, incrementar el valor agregado de sus exportaciones y ampliar la participación de empresas nacionales en cadenas regionales de suministro, especialmente en sectores industriales, agroindustriales y de servicios especializados", indicó el gremio.