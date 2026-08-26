Fallece a los 70 años el libio que fue absuelto por el atentado al vuelo de Pan Am en 1998

Fahima, exempleado de la aerolínea libia, será enterrado este miércoles en un cementerio de Trípoli, precisó la compañía en un mensaje en la red social Facebook.

El recién fallecido fue inicialmente acusado, junto a Abdel Baset al Megrahi, de la misma nacionalidad, de asesinar en el atentado a 270 personas -259 ocupantes del avión y 11 personas en tierra-, por lo que en 1999 fueron entregados para ser juzgados por un tribunal escocés en Camp Zeist, en Holanda.

El juicio comenzó en mayo de 2000, y en enero de 2001, Fahima fue absuelto mediante una prueba que mostró que se encontraba en Suecia en el momento del ataque, mientras que al Megrahi fue declarado culpable, por desempeñar un "papel clave" en el bombardeo del avión estadounidense.

Además, a Megrahi se le atribuyeron los delitos de asesinato y de conspiración terrorista, por los que fue condenado a cadena perpetua, que posteriormente fue revertida, por lo que fue liberado y pudo regresar a Libia, donde falleció en 2012.

El caso continúa abierto, ya que en 2020 Estados Unidos presentó cargos contra Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi, sospechoso de fabricar la bomba que causó la explosión en la aeronave, en la que fallecieron 290 estadounidenses.

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Estaba previsto para este miércoles el comienzo del juicio contra Al Marimi en Washington, pero fue aplazado al próximo lunes tras el hallazgo de nuevas pruebas.