Federación Internacional de Cruz Roja destina un millón de euros a Nepal tras grave riada

Los fondos permitirán atender las necesidades más urgentes mientras los equipos evalúan la magnitud de la destrucción e identifican a las comunidades que necesitan asistencia prioritaria.

La impresionante riada registrada hoy se originó por el desbordamiento de un lago glaciar en la zona de Xizang (fronteriza con la región del Tíbet, en China), causando graves daños en viviendas, instalaciones hidroeléctricas y otras infraestructuras esenciales, como puentes y carreteras que quedaron cortadas y dejaron inacesibles algunas de las zonas más afectadas, señaló la entidad humanitaria.

La FICR dijo que los equipos de la Cruz Roja de Nepal se han desplazado hacia las zonas damnificadas, pero las dificultades de acceso están retrasando tanto la evaluación completa de los daños como la distribución de ayuda a los afectados.

Se espera tener una imagen más clara del impacto de este desastre a medida que desciendan las aguas y los equipos puedan acceder a las zonas que permanecen aisladas.

"La prioridad ahora es llegar a las comunidades afectadas y prestar asistencia a las personas que han perdido sus hogares, han sufrido heridas o han quedado aisladas. No olvidaremos tampoco el apoyo a su recuperación a largo plazo, ya que pueblos enteros y zonas comerciales han quedado arrasados", dijo el jefe de la delegación de la FICR en Nepal, David Fisher, citado en un comunicado.

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La asistencia inicial incluye agua potable y material de emergencia (lonas, mantas, colchonetas, botiquines de primeros auxilios, camillas y bolsas para cadáveres), detalló.

La organización aseguró que sus equipos regionales y mundiales permanecen preparados para reforzar la operación de auxilio en Nepal si las necesidades aumentan.