Figuras de serpientes confirman el culto al agua en la civilización más antigua de América

La representación de la serpiente, junto al sapo, es recurrente en los edificios de Vichama, una ciudad agrícola y pesquera ubicada a 177 kilómetros al norte de Lima, ligada a Caral, una de las cinco civilizaciones más antiguas del mundo al desarrollarse hace 5.000 años al norte de la actual capital peruana.

"La serpiente representa siempre al río", señaló este miércoles la arqueóloga Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica Caral, durante la presentación de los últimos hallazgos, luego de 19 años de investigaciones en Vichama, donde han logrado desenterrarse un total de 27 edificios públicos.

Shady recordó que los frisos de los edificios de Vichama narran una época de gran sequía que sufrió su población, con figuras de personas hambrientas y famélicas que impactó en su producción agrícola, lo que dio paso a un culto al agua con las serpientes como elemento de fertilidad y de abundancia.

En la última temporada de investigaciones, los arqueólogos encontraron diversas serpientes talladas en huesos, madera e incluso en un cuerno de venado, con una figura dual donde, por un lado se representa a una persona muerta similar a la de los frisos de los edificios y, por otro lado, una serpiente viva.

Entre estos objetos destaca una figura de hueso de unos 20 centímetros de longitud en cuyo extremo tiene representada la cabeza de una serpiente, con un cuerpo estilizado con motivos ornamentales, así como otros reptiles similares en huesos pulidos.

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También se encontró una figurilla de arcilla con forma de mujer que aparentemente tendría una serpiente ligada en el cuello, según explicó la directora de las investigaciones en Vichama, Tatiana Abad.

La especialista señaló que se trata de un repertorio simbólico de este sitio arqueológico, con una finalidad ritual en algunos casos.

Shady recordó que Vichama, cuyo desarrollo se dio hace unos 3.800 años, es solo una de las doce ciudades de la antigua civilización Caral en la que se desarrollan investigaciones arqueológicas.

Las excavaciones en Vichama comenzaron hace 19 años, cuando la expansión urbana del municipio de Végueta amenazaba con destruir los milenarios edificios.

"Cuando llegamos, el sitio estaba totalmente abandonado, pero el alcalde fue a buscarnos y así iniciamos las investigaciones", indicó la arqueóloga, al comentar que entonces no llegaban a divisarse las estructuras arquitectónicas al estar enterradas, las mismas que según la especialista muestran los estragos de un fuerte cambio climático.

A su vez, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, comentó que, "quien no conoce su historia, está condenado a repetirla, y esto nos habla del testimonio de una civilización que vivió en tierra peruana que sufrió en extremo desastres naturales, y en nuestro país lo que pasa es que no aprendemos nuestra historia y la repetimos una y otra vez".

"La importancia de los arqueólogos peruanos no es solo ver el pasado, sino también decir cómo deberíamos ver el futuro a partir de ello", añadió Beingolea.