Flávio Bolsonaro promete un tren que una las capitales del empobrecido noreste brasileño

El hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro continúa en campaña en Alagoas, uno de los nueve estados que componen el noreste brasileño, una región históricamente olvidada, con un grave déficit en infraestructura y tradicional granero de votos de la izquierda.

Flávio, segundo en las encuestas de intención de voto, ligeramente por detrás del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en el municipio de Arapiraca que, si gana los comicios, "mirará al noreste" porque, en su opinión, "siempre ha sido relegado".

En este sentido, defendió una vía de ferrocarril que vaya desde Salvador de Bahía hasta São Luís de Maranhão, pasando por Fortaleza y Recife, la cual tendría una longitud total de cerca de 3.000 kilómetros.

"Servirá, obviamente, para el desplazamiento de las personas, pero también para los turistas, al conectar todas las capitales", manifestó el aspirante del Partido Liberal (PL).

Flávio, de 45 años, consideró que "los casi veinte años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT)", que lidera Lula, no trajeron todo el progreso prometido a la población del noreste.

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En contraposición, citó algunas iniciativas para la región impulsadas durante el mandato de su padre (2019-2022).

"Brasil será grande de verdad, cuando el noreste sea grande", dijo el primogénito del ex jefe de Estado.

El noreste brasileño, de donde es originario Lula, ha sido el principal feudo electoral del PT en las últimas décadas.

En la segunda vuelta de las elecciones de 2022, Lula venció en el noreste con un 70 % de los votos, frente al 30 % que logró el entonces presidente Jair Bolsonaro, hoy en prisión domiciliaria y condenado a 27 años de cárcel por orquestar un golpe de Estado tras perder esos comicios.

La abultada victoria en el noreste le permitió a Lula regresar a la Presidencia, pese a perder en las otras cuatro regiones geográficas del país: norte, centro-oeste, sur y sureste.