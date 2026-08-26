Fráncfort sube un 0,1 % tras la caída del precio del petróleo

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,1 % al cierre, hasta 26.285,96 puntos.

Los precios del petróleo cayeron por tercer día consecutivo ante las informaciones de que Omán e Irán han acordado la reapertura del estrecho de Ormuz y que EE.UU. e Irán han alcanzado un nuevo alto el fuego.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, se pagó a unos 86,6 dólares, mínimo desde hace dos semanas.

Los precios del gasto en consumo personal (PCE) subieron en EE.UU. en julio un 3,7 % interanual (como en junio) y descontados la energía y los alimentos subieron un 3,3 % interanual, pero se mantienen las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá sus tipos de interés en septiembre.

La economía estadounidense creció en el segundo trimestre un 1,5 % anualizado respecto al trimestre anterior, cifras que confirman el primer cálculo.

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Los mercados prestarán atención a los resultados que la tecnológica estadounidense Nvidia publicará tras el cierre de la negociación en Wall Street.

La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials ganó un 5,2 % y lideró las ganancias en el selectivo de Fráncfort.

Deutsche Bank, primer banco privado de Alemania, subió un 4,3 %, y Commerzbank, parcialmente nacionalizado, ganó un 2,8 %, después de que la economista alemana Isabel Schnable, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), dijera que es necesario subir más los tipos de interés.

La empresa de energía E.on avanzó un 1,4 %, tras una recomendación de compra de Berenberg, y el fabricante de 'software' para empresas SAP perdió un 2,9 %, después de que el banco suizo UBS dejara de recomendar la compra de las acciones.

El grupo automovilístico Volkswagen bajó un 1,2 %, después de que su consejero delegado, Oliver Blume, se reuniera con los trabajadores de la fábrica de Emden (norte) y Zwickau (este), que son dos de las cuatro que están amenazadas por cierre.