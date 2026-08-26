FundéuRAE: "chárteres" y "chárters", plurales de "chárter"

Pueden encontrarse ambas opciones en los medios de comunicación: “Refuerzo a las inspecciones contra los chárters ilegales en Ibiza”, “Prohíben a autobuses chárteres trasladar turistas a atractivos de Mazatlán” o “El vuelo a Nueva York y la proliferación de chárters demuestran que hay demanda potencial”.

El “Diccionario panhispánico de dudas” explica que la voz “chárter”, adaptación del inglés “charter”, se emplea con los sentidos de ‘[vuelo] fletado al margen de los vuelos regulares’ y ‘[autobús] contratado al margen de los servicios regulares’.

De acuerdo con esta misma obra, son adecuados dos plurales, “chárters” y “chárteres”, tanto cuando funciona como sustantivo (“los chárters/chárteres”) como si se utiliza como adjetivo (“los vuelos chárters/chárteres”). Así, no sería apropiado un ejemplo como este, en el que se mantiene el sustantivo invariable: “La peña fleta dos chárter para la final de la competición”.

Se recuerda que lo indicado es escribir este término con tilde, pues es una palabra llana que termina en consonante distinta de “-⁠n” y “-⁠s”. También lleva tilde si se usa en plural, como palabra llana que acaba en grupo consonántico (“chárters”) o esdrújula (“chárteres”).

Así pues, todos los ejemplos iniciales son adecuados.

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