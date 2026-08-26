Gamescom, la mayor feria de videojuegos del mundo, saca músculo en un momento de cambio

La feria, que se celebra en la ciudad alemana de Colonia hasta el próximo domingo, cuenta en esta edición con la participación de más de 1.600 expositores de 72 países y se espera que acoja a más de 357.000 visitantes, entre profesionales y público general, según datos de la organización.

Un evento en el que las principales desarrolladoras del sector mostrarán sus principales novedades de títulos muy esperados como 'Switch Sports Resort', el nuevo juego deportivo familiar de Nintendo; 'Gears of War: E-Day', 'Final Fantasy VII Revelation', 'Ace Combat 8', 'Rayman Legends Retold', 'Exodus', 'Star Wars Zero company', la expansión del premiado 'The Witcher 3: Songs of the Past' o el nuevo "FIFA", renombrado ahora como 'FC27'.

Un catálogo que tendrá dos ausencias destacadas como son las de el gigante japonés de los videojuegos PlayStation y el juego más esperado del año, el 'GTA VI'. Ambas protagonistas este año por haber dado el golpe definitivo a las ediciones de juegos físicos y comunicar su decisión de abandonar este modelo y empezar a vender sus productos únicamente en formato digital.

De este modo, PlayStation anunció el pasado julio que dejará de producir versiones en disco de los nuevos títulos para sus consolas a partir de enero de 2028. Desde entonces, los nuevos lanzamientos estarán disponibles solo en su tienda digital y en los comercios físicos únicamente mediante códigos de descarga, un movimiento que la compañía presentó como una "evolución natural" para adaptarse a unas tendencias de consumo.

De hecho, tras su decisión de cancelar el formato físico, Sony justificó esta decisión asegurando que las ventas de títulos digitales representaron en el trimestre de abril a junio de 2026 cerca del 82 % del total de las ventas de juegos en PS4 y PS5, sin contar con contenidos adicionales o expansiones. Por debajo de la cifra de cerca del 60 % de ventas digitales de hace apenas 5 años.

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En ese contexto, la desarrolladora estadounidense Rockstar Games se adelantó a Sony para anunciar que su próximo lanzamiento, 'Grand Theft Auto VI' (GTA VI), el videojuego más esperado de la saga más vendida, decidió que su versión física no incluirá disco, sino un código de descarga dentro de la caja.

Decisión que marcan tendencia y que ha provocado reacciones en la comunidad 'gamer' y en el sector, especialmente entre quienes defienden el disco por su valor para el coleccionismo, el intercambio, la reventa y la conservación de los videojuegos. Al margen del impacto que tendrá en las tiendas especializadas.

En el marco de la feria se celebran conferencias y encuentros sobre las principales dinámicas del mercado global en términos de recuperación, tras años de ajustes y reestructuraciones de plantillas, o sobre el impulso de títulos del segmento 'Indie', creados con un presupuesto menor de las grandes producciones y realizadas, en su mayoría, por estudios independientes y con una presencia muy destacada en Gamescom.

Cambios en un sector que supera los 200.000 millones de dólares de ingresos y en el que la plataforma principal de juego son los 'smartphones' y las 'tablets', con más de la mitad de cuota de mercado gracias sobre todo a los juegos gratuitos con micropagos, seguidos por las consolas tradicionales, sostenidos por la venta de las grandes superproducciones, y los títulos para ordenadores.