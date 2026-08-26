Gobierno de Colombia rechaza el antisemitismo tras una reunión con funcionario de EE.UU.

"No hay lugar para el antisemitismo en una sociedad democrática, plural y respetuosa de la dignidad humana", precisó la información de la Cancillería.

El pronunciamiento del Ejecutivo colombiano se produce luego de una reunión entre el canciller, Omar Bula Escobar y el embajador rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo.

"La libertad religiosa y de cultos es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia. Como Estado, tenemos la obligación de garantizar que toda persona pueda profesar, practicar y expresar sus creencias en libertad y sin temor a ser discriminada, perseguida o violentada", señaló la Cancillería.

La información del Ministerio de Relaciones Exteriores también reiteró la adhesión de Colombia a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), según la cual "el antisemitismo constituye una determinada percepción de las personas judías que puede expresarse como odio y cuyas manifestaciones físicas y reto ricas pueden dirigirse contra personas judías o no judías, sus bienes, las instituciones de las comunidades judías y sus lugares de culto".

El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el pasado 7 de agosto en una ceremonia donde el matiz religioso fue protagonista, restableció la relación bilateral con Israel y se alineó con políticas del primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu.

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Una de las primeras decisiones en política exterior en el Gobierno del abogado ultraderechista fue el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, reclamados por Siria, y el traslado de la Embajada de Colombia a Jerusalén.

Asimismo, De la Espriella reencauzó la relación con Estados Unidos y se ha mostrado cercano a políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, en materia de seguridad y lucha antidrogas.