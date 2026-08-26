Guterres traslada sus condolencias a las víctimas de la riada en Nepal y el Tíbet

En un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric, el diplomático portugués expresó "su solidaridad con todos los afectados" y deseó "una pronta recuperación a los heridos".

La riada golpeó con especial fuerza el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, donde la masa de agua alcanzó a primera hora del miércoles las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet.

La Policía nepalí informó a las 23:05 local (17:20 GMT) de la recuperación de 157 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi. Los otros tres cuerpos se registraron en China.

Además de los daños personales, las violentas inundaciones repentinas afectaron al menos 80 puentes transitables (35 para paso vehicular y 45 colgantes) y unos 40 kilómetros de carreteras, además de proyectos hidroeléctricos y otras infraestructuras, lo que dificultó el acceso de los equipos de rescate a algunas de las zonas afectadas.

"En Nepal, las Naciones Unidas están apoyando la respuesta liderada por el Gobierno, lo que incluye evaluar la magnitud del desastre y prestar asistencia urgente. Los equipos de la ONU y los socios humanitarios están movilizando suministros y personal para apoyar a las comunidades afectadas por las inundaciones", aseguró Guterres.

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El secretario elogió el trabajo de los equipos de emergencia y reiteró "la disposición de la ONU" para proporcionar más apoyo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, señaló que los primeros indicios apuntan a que un terremoto registrado por la mañana habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce del río en territorio tibetano, antes de que la acumulación de agua desencadenara la crecida.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02:52 GMT un sismo de magnitud 4,4, pero luego cambió el evento a un deslizamiento de magnitud 5,2, y situó su origen a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari, en Nepal.