HBO estrenará una serie documental sobre el rapero Jay-Z el 18 de septiembre

HBO lanzó este miércoles un avance de este proyecto, titulado 'Jay-Z in 8' y en el que el productor discográfico Rick Rubin repasará junto al rapero su música, sus letras, sus experiencias vitales y su proceso creativo.

"La razón por la que el rap es tan querido, esa sensación de ser el desvalido… Por eso la gente lo escuchaba, por eso les llegó”, se escucha decir a Jay-Z en uno de los retales compartidos por la plataforma.

Ambos han trabajado juntos en la industria musical produciendo éxitos como '99 Problems' para el álbum 'The Black Album' que lanzó Jay-Z en 2003.

Esta serie documental aterriza en las celebraciones en honor al 30 y 25 aniversario de dos de sus álbumes más aclamados: 'Reasonable Doubt' y 'The Blueprint'.