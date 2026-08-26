Hungría cataloga oficialmente por primera vez a Rusia como una amenaza

"El comportamiento de Rusia significa un peligro para Hungría, Europa y el orden mundial", señala un documento firmado por el primer ministro del país centroeuropeo, el conservador Péter Magyar, publicado hoy en la Gaceta Oficial del Estado.

En el texto, que fija las directrices de la delegación húngara de cara a la próxima Asamblea General de la ONU, Hungría condena la agresión militar rusa, respalda de forma absoluta la soberanía e integridad territorial de Ucrania en sus fronteras reconocidas internacionalmente y reconoce el derecho del país vecino a la legítima defensa.

El documento confirma el giro radical de la política exterior húngara tras la llegada al poder del partido Tisza de Magyar, vencedor de las elecciones legislativas del pasado mes de abril, marcando un claro distanciamiento de la línea prorrusa que seguía el anterior Ejecutivo del ultranacionalista Viktor Orbán.

El pasado mes de mayo, Magyar ya había condenado con dureza los ataques rusos con drones contra la región ucraniana de Transcarpatia —donde reside una minoría húngara de unos 100.000 habitantes— y levantó el veto que el anterior Gobierno mantenía sobre las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE).

Asimismo, el documento reitera que Budapest apoyará "todas las iniciativas orientadas a lograr una paz sostenible y garantías de seguridad a largo plazo".

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Pese a este giro, el actual Gobierno rechaza, al igual que su antecesor, entregar armas a Ucrania.

En relación con el conflicto en Oriente Medio, las directivas señalan que la paz en la Franja de Gaza solo se alcanzará mediante la protección de la población civil, el respeto al derecho de Israel a defenderse, el desarme de la organización terrorista Hamás y la mejora de la situación humanitaria en el enclave palestino.

Sobre Irán, el documento aboga por mantener abiertas las vías de negociación diplomática, sin permitir que Teherán tenga acceso a armas nucleares.

En términos generales, la nueva postura oficial de Hungría subraya la importancia de reforzar el multilateralismo y la mediación de las organizaciones internacionales para la resolución pacífica de los conflictos geopolíticos.