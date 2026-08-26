Jefe de Comando Sur de EEUU llega a Bogotá para hablar con nueva cúpula militar colombiana

"Una alianza más fuerte para una región más segura. El comandante general Francis L. Donovan arriba a Colombia para reunirse con los nuevos líderes militares del país para discutir los esfuerzos conjuntos para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la alianza de seguridad entre EE.UU. y Colombia", expresó el Comando Sur en X.

Justamente el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, lideró este miércoles la transmisión de mando de la nueva cúpula militar.

La nueva cúpula está encabezada por el mayor general Erick Rodríguez Aparicio, como comandante general de las Fuerzas Militares, mientras que el mayor general Carlos Carrasquilla Gómez ocupa la jefatura del Estado Mayor Conjunto.

Desde la reciente victoria de De la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales colombianas, las relaciones entre Colombia y EE.UU. han retomado su tradición y se han vuelto más estrechas, lejos de la tensa etapa con el anterior presidente Gustavo Petro (2022-2026).

Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista, Washington expresó al país andino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del pasado 10 de agosto, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

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Antes de asumir el cargo el pasado 7 de agosto, De la Espriella anunció que Medellín albergará la sede colombiana del Escudo de las Américas, la iniciativa de cooperación en seguridad impulsada por Estados Unidos para combatir a nivel continental el narcotráfico y el crimen organizado.

Esta iniciativa, también conocida como Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), es promovida por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, junto con varios Gobiernos latinoamericanos de derecha para reforzar la cooperación regional en la lucha contra el tráfico de narcóticos y el crimen organizado transnacional.

En ese sentido, el Comando Sur destacó hoy que "Colombia, el miembro más nuevo de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), es un socio de larga data en la lucha contra los carteles y un líder fundamental en materia de seguridad regional".

Esta es la primera visita de un funcionario de alto nivel estadounidense a Colombia tras la asistencia de una delegación encabezada por el fiscal general, Todd Blanche, a la investidura de De la Espriella como presidente el pasado 7 de agosto.