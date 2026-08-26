Jueza federal desbloquea la aplicación de la orden de Trump para limitar voto por correo

El fallo de la jueza Indira Talwani argumenta que los grupos civiles querellantes presentaron la demanda antes de que el USPS finalizara sus normas, el pasado 21 de agosto, y suspende la medida cautelar pero deja la puerta abierta a enmendar la solicitud para una nueva orden judicial.

La orden ejecutiva, aprobada en marzo por la Administración de Trump, condiciona el envío de papeletas a votantes que figuren en una lista elaborada previamente por agencias federales y afronta diferentes litigios abiertos en tribunales por quienes alertan de la modificación de normas, a pocos meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El Supremo dirimió el pasado lunes una demanda interpuesta por 23 estados y el Distrito de Columbia y suspendió el bloqueo de la orden al considerar que la querella era prematura, un razonamiento jurídico similar al aplicado hoy por Talwani.

Una coalición de 23 fiscales estatales y el gobernador de Pensilvania presentó este miércoles también una demanda contra el USPS para impugnar la regla final y que, según los demandantes, interfiere con la autoridad constitucional de los estados para administrar las elecciones y limitaría el voto por correo.

Los fiscales de Massachusetts, Nevada, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Washington, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin son parte de la coalición.

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Con el argumento de evitar el fraude electoral, Trump ordenó en marzo al Departamento de Seguridad Nacional elaborar listas de ciudadanos estadounidenses en edad de votar en cada uno de los 50 estados y al Servicio Postal redactar otra relación de votantes elegibles que puedan recibir las papeletas por correo.

Analistas y expertos consideran que los casos de fraude electoral en EE.UU. son insignificantes.