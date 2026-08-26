Keiko Fujimori afirma que las pensiones en Perú no son "un regalo" sino "un derecho"

"Quiero que en esta etapa de su vida la vivan con tranquilidad y con dignidad. Por eso, mi compromiso con ustedes es muy claro: vamos a hacer que tengan una pensión garantizada, más justa, una atención más humana, con más facilidades para acceder a lo que les corresponde", sostuvo la mandataria durante la ceremonia por el día nacional de la persona adulta mayor.

En la actualidad, la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones es 600 soles (180 dólares o 154 euros) y la máxima es 1.000 soles (300 dólares o 256 euros), mientras que el monto medio del Sistema Privado de Pensiones ronda los 1.300 soles (unos 387 dólares).

"No estamos hablando de un regalo, estamos hablando de un derecho y también algo más profundo, el reconocimiento que el país le debe a una generación que ya hizo mucho por nuestro Perú", indicó la presidenta.

Fujimori anunció el 28 de julio, fecha en la que inició su gobierno, que duplicará los ayudas del programa Pensión 65, dedicado a adultos mayores en situación de pobreza extrema, con bonos de 350 soles bimestrales a 700 soles.

"El éxito de la gestión del Ministro de Economía y Finanzas será también una oportunidad hacia futuro para mejorar las pensiones. No solo la de ustedes, sino también de las personas que no tuvieron acceso. Nos referimos al programa también de Pensión 65", dijo la jefa de Estado.

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Además, informó que, a partir de 2027, el Ejecutivo va duplicar las Casas Yuyaq, espacios de atención y orientación para pensionistas, como parte de las medidas destinadas a mejorar la atención y los servicios dirigidos a las personas adultas mayores.

Por el momento, hay doce de estos establecimientos, distribuidos en ocho regiones del país, que ofrecen espacios de socialización para promover un envejecimiento activo y saludable.