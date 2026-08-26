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26 de agosto de 2026 a la - 13:00

La Bolsa de París cierra con una subida del 0,27 % tras dos sesiones a la baja

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París, 26 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este miércoles un 0,27 %, tras encadenar dos sesiones seguidas a la baja, gracias a una caída del precio del petróleo por la relajación de las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Por EFE

El CAC-40 cerró en 8.462,39 puntos, con 18 valores en verde y 22 en rojo.

Un posible acuerdo entre Omán e Irán sobre la circulación de barcos en Ormuz ayudó a que el índice parisino terminase en verde.

Lideraron las subidas la siderúrgica ArcelorMittal, con una mejora del 3,2 %, seguida por el grupo de lujo Kering, que subió un 2,25 %. El fabricante de motores aeronáuticos Safran aumentó un 1,92 %.

A la baja destacaron la consultora Capgemini (-2,65 %) y la cadena de laboratorios Eurofins Scientific (-1,7 %).