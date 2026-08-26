La Bolsa de París cierra con una subida del 0,27 % tras dos sesiones a la baja

El CAC-40 cerró en 8.462,39 puntos, con 18 valores en verde y 22 en rojo.
Un posible acuerdo entre Omán e Irán sobre la circulación de barcos en Ormuz ayudó a que el índice parisino terminase en verde.
Lideraron las subidas la siderúrgica ArcelorMittal, con una mejora del 3,2 %, seguida por el grupo de lujo Kering, que subió un 2,25 %. El fabricante de motores aeronáuticos Safran aumentó un 1,92 %.
A la baja destacaron la consultora Capgemini (-2,65 %) y la cadena de laboratorios Eurofins Scientific (-1,7 %).