La Bolsa española sube el 0,05 % con el foco en EE.UU. y a la espera de resultados Nvidia

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ganó 10,7 puntos, ese 0,05 %, y terminó de negociar en los 20.067,3 puntos. En lo que va de año, sube el 15,94 % acumulado.

El selectivo abría con avances y mantuvo esta tendencia al alza durante toda la sesión e incluso llegó a tocar un máximo intradía en los 20.178,5 puntos, aunque posteriormente perdió fuelle; en una jornada en la que el foco de los inversores se dirigió, principalmente, hacia EE. UU.

De los grandes valores del IBEX, BBVA sumó el 1,05 % como la quinta mayor subida de la tabla; Banco Santander el 1,03 %; y la energética Iberdrola, el 0,15 %. En negativo, Telefónica perdió el 2,04 % como el segundo mayor descenso; la petrolera Repsol el 0,11 %; y el gigante textil Inditex el 0,05 %.