La India despliega ayuda en Nepal tras la riada con más de 170 indios desparecidos

"Hemos enviado 10 toneladas de ayuda de Asistencia Humanitaria y Atención a Desastres (HADR) y medicamentos esenciales para apoyar la respuesta de Nepal ante las devastadoras inundaciones. Frente a este desafío, la India está junto a Nepal y su pueblo", escribió en X el jefe de la diplomacia india, S. Jaishankar.

El primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvo este miércoles una conversación telefónica con su homólogo nepalí, Balendra Shah, a quien trasladó sus condolencias y la plena solidaridad de Nueva Delhi para colaborar en las labores de rescate.

"El pueblo de la India está al lado de sus hermanos y hermanas de Nepal en este momento tan difícil. Estamos listos para proporcionar toda la asistencia humanitaria posible", afirmó Modi en un mensaje oficial.

Otros líderes regionales, como los primeros ministros de Pakistán y Bangladés, también enviaron sus condolencias y manifestaron su disposición a prestar apoyo a Katmandú.

El Gobierno de Nepal confirmó la recuperación de 95 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi, que golpeó ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet (China), arrastrando puentes, cortando carreteras y dañando infraestructuras hidroeléctricas.

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Según el último balance oficial, al menos 484 turistas permanecen sin contacto (391 extranjeros y 93 nepalíes), además de decenas de efectivos de las fuerzas de seguridad nepalíes y trabajadores de proyectos hidroeléctricos.

Los registros oficiales contabilizan 170 ciudadanos indios (133 indios y 37 indios no residentes) entre los desaparecidos. El resto de viajeros extranjeros sin localizar incluye a 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos, 24 canadienses, 19 malasios, siete ucranianos, seis singapurenses, seis sudafricanos, cinco japoneses, cinco neozelandeses, cuatro alemanes, tres franceses, dos irlandeses, dos neerlandeses, dos rusos y dos españoles.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de rescate apoyados por helicópteros para sobrevolar la cuenca del río e intentar localizar a los desaparecidos.