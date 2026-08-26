La OMS anuncia el fin del ébola en Uganda, mientras la RD Congo supera las 2.700 muertes

“Hoy, 26 de agosto, se cumple el 42.º día desde que el último caso confirmado fue dado de alta del centro de tratamiento en Uganda. Eso significa dos ciclos completos de incubación”, afirmó la directora de preparación y respuesta ante emergencias de la OMS, la doctora Marie Belizaire.

Durante su intervención en una rueda de prensa especial en la 76.ª sesión del Comité Regional de la organización para África, que se celebra hasta el viernes próximo en Adís Abeba, la funcionaria añadió que esto “garantiza que no queda riesgo residual de ébola en el país y marca el fin del brote”.

La declaración de que Uganda está libre de la enfermedad se produce después de que el Gobierno ugandés anunciara el 28 de julio pasado que el país había quedado “libre de ébola”, tras registrarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos y dos muertes considerados importados desde la RDC.

Según el último informe del Ministerio de Salud congoleño, con datos recopilados hasta el pasado lunes, se contabilizan 5.665 casos confirmados —entre ellos 2.715 fallecidos—, con un total de 1.245 personas recuperadas y 792 pacientes hospitalizados o en aislamiento, bajo una tasa de letalidad que escala al 48 %.

En este sentido, Belizaire advirtió de que la República Centroafricana (RCA) es el “país de mayor riesgo”, seguido muy de cerca por Sudán del Sur, “ya que la epidemia ha alcanzado sus fronteras colindantes”.

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“Actúen en función del nivel de riesgo, no del recuento de casos. La capacidad de vigilancia de Sudán del Sur lo sitúa en riesgo inmediato antes de que el número de casos llegue a desencadenar una respuesta”, pidió.

La funcionaria de la OMS también remarcó que el brote no puede tratarse como un “evento meramente nacional” debido a los corredores de movilidad de las rutas mineras, las vías comerciales y los movimientos transfronterizos hacia los países vecinos.

“La gente se desplaza y el virus se desplaza con ellos (...) Por tanto, gestionar los movimientos, realizar controles en los puntos de entrada y coordinarse a través de las fronteras es esencial”, subrayó.

Una de las dificultades que presenta el combate contra este brote es el incremento de las muertes fuera de los Centros de Tratamiento de Ébola (CTE), que en la semana 34 (del 17 al 22 de agosto) acapararon el 58,7 %.

“Una alta proporción de los fallecimientos ocurre en la comunidad y no en nuestros centros de tratamiento. Cuando la gente muere en sus hogares no estaba aislada, sus contactos no fueron rastreados y los entierros no seguros pueden generar nuevas cadenas de transmisión”, explicó Belizaire.

En lo que se refiere a tratamientos médicos, la funcionaria informó de que “no hay protección cruzada confirmada entre la vacuna existente para el ébola Zaire y la cepa de Bundibugyo”, pero aclaró que comenzarán un ensayo clínico en fase 3 para evaluar si esa protección es posible.

Hasta ahora no hay una vacuna específica para este brote y los ensayos clínicos se encuentran en fase 1 en humanos.

Por último, la situación financiera continúa siendo un desafío. De los 518 millones de dólares necesarios para combatir la enfermedad, solo se han desembolsado 333,2 millones, mientras que los compromisos ya formalizados llegan a 156,5 millones, muy lejos de los 1.300 millones de dólares prometidos inicialmente por la comunidad internacional.

“De cara al futuro, nuestro objetivo debe ser acelerar los compromisos y desembolsos y garantizar que la financiación disponible esté alineada estratégicamente”, cerró la directora de preparación y respuesta ante emergencias de la OMS.