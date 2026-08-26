La ONU denuncia la crisis humanitaria en Gaza: "No deben pasar otro invierno en tiendas"

Alakbarov reclamó en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Palestina que se amplíe de forma urgente la entrada de ayuda, combustible y materiales de refugio, ante la escasez de suministros y las restricciones de acceso al enclave.

"Pronto llegará el invierno a Gaza. Los esfuerzos de preparación para el invierno deben ampliarse y facilitarse", afirmó.

El coordinador apuntó que "hay planes en marcha", pero señaló carencias en artículos de refugio y de productos no alimentario: "Persisten las restricciones para la entrada de bienes humanitarios esenciales y la financiación sigue siendo críticamente baja".

"Alrededor de dos tercios de Gaza siguen siendo inaccesibles o están sujetos a graves restricciones de acceso, lo que deja a los civiles confinados en zonas superpobladas e inseguras. Las necesidades son enormes y urgentes", lamentó.

Y añadió: "Más de diez meses después del alto el fuego, esta situación es inaceptable. Deben resolverse los principales cuellos de botella".

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El coordinador pidió "hacer más" de lo que se espera en la asistencia de emergencia y apostar por restablecer los servicios esenciales como el saneamiento, la gestión de residuos, la atención sanitaria y los medios de vida.

En particular, pidió restaurar el suministro eléctrico, incluida la central de Gaza, al considerar que una provisión fiable de energía es indispensable para el agua, el saneamiento y otros servicios básicos. También exigió permitir la entrada a gran escala de combustible y aceite de motor.

Por último, Alakbarov subrayó que la recuperación y reconstrucción de Gaza y el proceso político palestino son "mutuamente dependientes", por lo que no se pueden abordar de forma aislada.

Por eso, reclamó aplicar de inmediato y plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad y avanzar en una salida política basada en la solución de los dos Estados.