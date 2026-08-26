La película española "La bola negra" abrirá el Festival de Cine de Helsinki

El festival de cine de Helsinki, más conocido entre los cinéfilos con el sobrenombre de "Amor y Anarquía", destacó en un comunicado que la cinta dirigida por el dúo de cineastas conocido como "Los Javis" narra con elegancia una historia de homosexualidad no declarada, entrelazando tres líneas temporales diferentes.

"La historia comienza en la década de 1930 y llega hasta el siglo actual, al tiempo que explora el atractivo del fascismo, la literatura de Federico García Lorca y los misterios del amor", señaló el comunicado del certamen.

La película, por la que Ambrossi y Calvo recibieron el premio a la mejor dirección en el pasado Festival de Cannes, "se sumerge en las profundidades de una historia oculta y resurge como una hermosa historia de amor", según el HIFF.

Es la segunda ocasión en la que el festival "Amor y Anarquía" elige una película española para abrir el certamen en sus 39 años de historia, después de "La piel que habito", de Pedro Almodóvar, que fue proyectada en la gala inaugural de 2011.

"La bola negra" está protagonizada por el cantante español Guitarricadelafuente -quien debuta ante las cámaras-, Penélope Cruz, Milo Quifes, Carlos González y Miguel Bernardeau, entre otros, y está basada en la obra homónima e inacabada del poeta español Federico García Lorca.

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El filme recibió más de 15 minutos de aplausos tras su proyección en Cannes y la crítica internacional calificó la propuesta de "cautivadora" y "emocionante".