La producción de cobre en Perú bajó 4,7 % en junio por menor extracción en el sur del país

Esta disminución en la producción del cobre respondió a los menores niveles extraídos por las compañías mineras Southern, Anglo American, Antapaccay, Las Bambas, Cerro Verde, Marcobre y Nexa Resources.

A diferencia de la caída en los yacimientos del sur, también hubo incrementos en la producción de Pasco (20,2 %), Junín (19,1 %), Áncash (18,2 %) y Huánuco (16,3 %).

El informe técnico 'Perú: Panorama Económico Departamental' señaló que también hubo descensos en la extracción de zinc, plomo, plata y oro; mientras que crecieron el hierro, estaño y molibdeno.

Por otro lado, la producción de energía eléctrica creció en los departamentos ó regiones de La Libertad (55,9 %), Arequipa (41,6 %), Moquegua (24,3 %) y Lima (20,4 %), que representan el 57,7 % del total nacional.

Sin embargo, hubo resultados negativos en Madre de Dios (-64,6 %), Cajamarca (-44,2 %), Huánuco (-24,3 %), Áncash (-23,6 %) y Amazonas (-23,0 %), entre otros.

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La producción de energía eléctrica, detalló el INEI, se expandió en 7,5 %, con referencia a similar mes de 2025.

Igualmente, subió la generación de energía no convencional favorecida por el aumento de la energía solar, aunque este resultado fue atenuado por la baja actividad reportada en las centrales hidroeléctricas.

Durante junio último, los ingresos recaudados por tributos internos se elevaron en 23 departamentos, entre los que sobresalieron Lima (27,4 %) que participó con el 86,5 % del total nacional; seguido de Arequipa (67,9 %), Cusco (27,5 %), Piura (20,0 %) e Ica (17,2 %).

Asimismo, los montos recaudados en todo el país ascendieron a 14.663 millones de soles (4.375 millones de dólares), cifra superior en 27,3 % a lo captado en junio de 2025, incentivado por el aumento de los pagos del impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas y el impuesto especial a la minería.