Las empresas brasileñas presentan a los candidatos un plan para acelerar la economía verde

La denominada Carta a los Candidatos 2026 fue presentada durante el Congreso Sustentable, organizado por el Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible (CEBDS) en Río de Janeiro, y plantea once propuestas concretas.

Las recomendaciones del CEBDS, organización que reúne a más de 110 grandes empresas brasileñas y afirma representar cerca de un tercio del producto interno bruto (PIB) del país, están agrupadas en tres ejes: proteger y restaurar la naturaleza, acelerar la economía verde y financiar la transformación.

"La carta propone medidas concretas que aprovechan lo que Brasil ya tiene, como la regulación del mercado de carbono para darle valor a los activos ambientales que tenemos en descarbonización", afirmó a EFE la presidenta del CEDBS, Marina Grossi.

De acuerdo con la dirigente, otra prioridad es la regularización de la tenencia de las tierras en una región tan extensa como la Amazonía porque sin ella no se puede hablar de mercado de carbono y porque el sector privado necesita seguridad jurídica y previsibilidad.

Grossi aclaró igualmente que la carta es apartidaria y que busca superar las divergencias en unas elecciones polarizadas en Brasil, en la que los favoritos son el presidente y líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva, que busca su cuarto mandato no consecutivo, y el senador derechista Flávio Bolsonaro.

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La entidad sostiene, por lo mismo, que la agenda climática debe dejar de ser una política vinculada a cada Gobierno y convertirse en una estrategia permanente de Estado, con continuidad más allá de los mandatos presidenciales.

En el primer eje, el sector empresarial propone pasar de una política centrada exclusivamente en combatir la deforestación a una "economía de la restauración", con incentivos para recuperar bosques y suelos y para quienes conserven los recursos naturales.

También plantea ampliar los sistemas agroalimentarios de bajas emisiones, fortalecer la gestión de las cuencas hidrográficas y establecer un marco nacional para la reutilización del agua.

Entre las metas planteadas figuran restaurar 12 millones de hectáreas hasta 2030, recuperar hasta 40 millones de hectáreas de pastizales en diez años y eliminar la deforestación ilegal para 2030.

El CEBDS propone además utilizar como principal indicador la superficie cubierta por vegetación nativa primaria y secundaria e incorporar la biodiversidad como un activo estratégico para las empresas.

El segundo eje está orientado a acelerar la transformación productiva. La entidad pide ampliar las energías renovables, desarrollar sistemas de almacenamiento y baterías, aumentar la oferta de hidrógeno verde y reforzar las redes de transmisión.

Al mismo tiempo, defiende una reindustrialización basada en los biocombustibles, la electrificación y las tecnologías de bajas emisiones.

El documento también propone desarrollar la bioeconomía como fuente de crecimiento con la conservación de los bosques y ampliar las inversiones en investigación, innovación y formación profesional, incluidas tecnologías como el hidrógeno verde, las baterías y la captura, utilización y almacenamiento de carbono.

El tercer eje se centra en financiar la transformación. El CEBDS reclama fortalecer las finanzas sostenibles mediante la puesta en marcha del mercado brasileño de carbono y la 'Taxonomía Sostenible Brasileña', además de mejorar la eficiencia y la previsibilidad de los mecanismos de incentivos climáticos.

La entidad considera que Brasil parte de una posición privilegiada por su matriz energética mayoritariamente renovable, su liderazgo en biocombustibles y su riqueza natural, pero advierte de que esas ventajas necesitan planificación y políticas de largo plazo para traducirse en competitividad, empleo y crecimiento.

"Lo que presentamos no es una simple carta de reivindicaciones sino también de responsabilización del sector privado, que se compromete a promover la transición energética y a cumplir su parte en la transformación", afirmó Grossi.

El CEBDS afirma que el 54 % de las propuestas incluidas en su anterior carta, presentada para las elecciones de 2022, fueron incorporadas o seguidas por el poder público.