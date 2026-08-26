Los niños que duermen en la calle en Francia han aumentado un 9 % en un año, hasta 2.355

De todos ellos, 514 tienen menos de tres años, denunciaron en un comunicado publicado este miércoles las dos organizaciones en vísperas del inicio del nuevo curso escolar, en el que puntualizaron además que estos datos no recogen todos los casos, ya que algunas personas quedan fuera de los registros del servicio del teléfono 115 destinado a quienes no tienen techo.

Igualmente hicieron notar que las consecuencias de no tener donde cobijarse "son dramáticas" por el deterioro de la salud física y mental que acarrea, la exposición a la violencia o las dificultades de escolarización.

En los casos más extremos, "algunos lo pagan incluso con la vida", añadieron al señalar que en 2025 murieron en la calle en Francia 14 niños de menos de 4 años y 12 adolescentes de entre 15 y 18 años.

"Detrás de esta cifra, consecuencia de un fracaso colectivo, hay niños cuya vida cotidiana está marcada por la inseguridad y la inestabilidad. Niños privados de sus derechos y a los que se hipoteca el futuro", declaró Adeline Hazan, la presidenta de Unicef Francia.

Hazan pidió una urgente acción de los responsables públicos y consideró que "una reacción política es vital para estos niños. Si garantizar un techo a todos los niños no es nuestra prioridad, ¿qué lo es?"

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Las asociaciones recordaron que en su primer mensaje de Nochevieja en el Elíseo, el 31 de diciembre de 2017, el actual presidente francés, Emmanuel Macron, había señalado su intención de "ofrecer un techo a todas y a todos los que están privados" de ello y que en 2022 su Gobierno había reiterado su compromiso de "cero niños en la calle".