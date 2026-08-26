Macron califica de "paso decisivo" la integración en el Estado sirio de las FDS kudas

"Envío mis felicitaciones a Siria por el paso decisivo dado ayer en el proceso de integración pacífica de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) dentro del Estado sirio", declaró Macron en un mensaje en sus redes sociales.

Macron destacó el compromiso del presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y del comandante de las FDS, Mazlum Abdi, a quienes atribuyó un "espíritu de responsabilidad" en el proceso.

El mandatario francés recordó que Francia ha desempeñado un papel activo desde el inicio de la transición siria para respaldar esta iniciativa y dijo que París seguirá de cerca su aplicación.

"Francia continuará apoyando la transición siria con las únicas brújulas de la unidad y la soberanía de Siria, en el respeto a todos sus componentes y al monopolio del Estado sobre las armas", afirmó.

La declaración se produjo después de que Abdi anunciara en Damasco la disolución de las FDS como fuerza militar y la integración de sus estructuras militares y civiles en las instituciones del Estado sirio.

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La decisión incluye la disolución de la Administración Autónoma que gobernaba las zonas de mayoría kurda del noreste del país y su incorporación al Estado central.

Las FDS fueron un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico en Siria y controlaron durante años amplias zonas del noreste del país.

El proceso de integración forma parte de un acuerdo alcanzado entre Abdi y Al Sharaa para poner bajo control de Damasco las instituciones y fuerzas de las regiones administradas por los kurdos, después de años de autonomía de facto.

"En Siria como en todas partes, es así como se puede construir el camino hacia una paz y una estabilidad duraderas", concluyó Macron.