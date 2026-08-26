Macron irá a Suecia para la firma de un contrato de fragatas por 4.300 millones de euros

La primera de las fragatas será entregada en 2030, según la Presidencia francesa.
Durante la visita de Macron también se firmará un acuerdo marco destinado a reforzar la cooperación franco-sueca en los ámbitos operativo, de capacidades e industrial, añadió el Elíseo.
"La visita marcará una nueva etapa en la profundización de la asociación estratégica entre Francia y Suecia y de la cooperación en materia de seguridad y defensa entre nuestros dos países", señaló la Presidencia francesa.
Esta cooperación contribuirá al fortalecimiento de la defensa europea y de la OTAN, indicó.
Suecia ha reforzado en los últimos años sus capacidades militares, especialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania y su adhesión a la OTAN en marzo de 2024.