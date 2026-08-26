Merz reafirma la intención del Gobierno de suprimir pensión a los 63 años pese a protestas

"La cuestión de la jubilación anticipada ya la hemos abordado en el comité de coalición, y estamos de acuerdo en que debemos eliminar todos los incentivos para la jubilación anticipada, y así debe seguir siendo. Este es uno de los elementos centrales de la reforma" de pensiones en cuyo desarrollo trabaja ahora el Gobierno, dijo Merz en una rueda de prensa tras la tradicional reunión de verano del Ejecutivo, formado actualmente por conservadores y socialdemócratas.

En junio pasado una comisión de expertos entregó al Gobierno una propuesta de reforma del sistema de pensiones que consiste en 33 medidas, que deben ser aplicadas en su conjunto para ser eficaces y que incluyen, entre otros elementos, un aumento de la edad de jubilación hasta los 70 años para finales de siglo.

En Alemania, tras 45 años de cotización, en principio una persona puede jubilarse antes, en lo que ha venido a denominarse "pensión a los 63", porque todas las personas nacidas antes de 1953 podían jubilarse a esta edad sin sufrir reducciones en la pensión.

Dado que la edad de jubilación se está elevando progresivamente, también aumenta la edad de acceso a esta modalidad de jubilación en función del año de nacimiento.

Los tres primeros ministros de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz, en los estados del este de Alemania, Sven Schulze (Sajonia-Anhalt), Michael Kretschmer (Sajonia) y Mario Voigt (Turingia), se habían pronunciado conjuntamente contra la eliminación de la "pensión a los 63".

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La iniciativa habría partido de Schulze, cuyo estado federado celebra elecciones dentro de algo más de una semana. También Manuela Schwesig, la primera ministra socialdemócrata de Mecklemburgo-Antepomerania, donde habrá comicios el 20 de septiembre, comparte esta postura.

"Quiero subrayar expresamente que esto no es una cuestión entre el este y el oeste. También en el oeste hay un número de asegurados que no cuentan con otra previsión para la jubilación aparte del sistema público de pensiones. La proporción es algo menor que en el este, pero también existe en el oeste. Si se producen casos excepcionales, los tendremos debidamente en cuenta", señaló Merz.

"Pero la tendencia hacia la jubilación anticipada en una sociedad cada vez más envejecida debe detenerse. Y en eso estamos de acuerdo dentro de la coalición", insistió.

El canciller dijo partir de la base de que podrá convencer a los primeros ministros que protestaron por la medida "de que sigan este camino, porque este camino redunda también, y muy especialmente, en interés de los estados federados, y no en último lugar de los 'Länder' del este, que tienen un potencial de mano de obra aún menor que muchos Länder del oeste", recalcó.