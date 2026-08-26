Meta negocia arreglo extrajudicial con estados de EE.UU en caso sobre seguridad de menores

Meta, con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, enfrenta acusaciones de una coalición de 29 estados de que diseñó sus productos para fomentar la adicción de los adolescentes y recolectar sus datos, al tiempo que oculta la verdad al público.

Los estados aseguran que Meta violó leyes federales y estatales, aunque los cargos exactos varían de un estado al otro.

Si Meta pierde el caso, los estados podrán pedir sanciones por unos 200.000 millones de dólares, además de exigir que la empresa modifique sus productos.

“Meta Platforms Inc. y los fiscales generales estatales han discutido un posible arreglo” extrajudicial, informó Bloomberg el martes, citando fuentes anónimas con conocimiento del caso.

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California, Colorado, Nueva Jersey y Kentucky encabezan la acusación contra Meta en un tribunal de Oakland, ciudad vecina de San Francisco.

Varios fiscales generales anunciaron la noche del martes que sostendrían conferencias de prensa el miércoles sobre la protección de los consumidores y asuntos de tecnología.

Nevada, que no participa del juicio en California, dijo que el miércoles anunciaría un “arreglo” con “una importante empresa tecnológica”.

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Representantes de Meta y del fiscal general de California, Rob Bonta, inicialmente no respondieron a las solicitudes de comentario sobre el caso.

Adam Mosseri, director de Instagram, admitió el martes en el juicio que promovió las recién lanzadas herramientas de seguridad para adolescentes sin revelar que prácticamente no se usaban.

Otros testigos indicaron que Meta sabía que estas herramientas no eran efectivas y que incluso estaban “diseñadas para fracasar”.

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, deberá declarar en algún momento en el juicio.