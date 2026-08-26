México detiene a dos personas con 18 kilos de fentanilo y heroína ocultos en un autobús

El operativo ocurrió en la carretera federal México 15, en el tramo entre Hermosillo, capital estatal, y Nogales, ciudad situada en la frontera con Arizona, una de las principales rutas terrestres que conectan el noroeste de México con Estados Unidos.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) interceptaron el vehículo en el municipio de Hermosillo como parte de labores de vigilancia para combatir el tráfico de drogas, señaló el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

Durante la inspección, los agentes detectaron "modificaciones irregulares" en una alacena ubicada en el área del camarote del autobús y localizaron un compartimento oculto.

En su interior encontraron 10 paquetes con un peso total de 10 kilogramos de fentanilo y otros ocho con ocho kilogramos de heroína, además de varios dispositivos móviles, según detallaron las autoridades.

Los dos operadores del autobús fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer el origen y destino de los narcóticos.

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El decomiso ocurre en medio del reforzamiento de los operativos mexicanos contra el tráfico de drogas sintéticas, particularmente de fentanilo, uno de los principales asuntos de la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.

Washington ha presionado en los últimos años a México para intensificar el combate a las redes de producción y tráfico de esta sustancia, responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en territorio estadounidense.

El Gobierno mexicano sostiene que ha reforzado los decomisos, la destrucción de laboratorios clandestinos y las detenciones vinculadas al narcotráfico, mientras ambos países mantienen la cooperación contra el flujo de drogas hacia el norte y de armas hacia territorio mexicano.