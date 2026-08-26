Ministra sueca propone un escudo de defensa aérea de los países nórdicos y bálticos

Stenergard, del Partido Moderado del primer ministro Ulf Kristersson, planteó la propuesta de conectar los sistemas de defensa aérea de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia con los de Estonia, Letonia y Lituania durante una rueda de prensa con su homóloga letona, Baiba Braže, en Estocolmo.

"Estamos invirtiendo enormes cantidades en nuestra propia defensa aérea y esa capacidad está aumentando gradualmente. Creo que esto es algo que realmente tendrá que seguir desarrollándose en el futuro previsible, porque la amenaza también está evolucionando", declaró.

"Pero iniciar este trabajo y hacerlo conjuntamente entre los países nórdicos y los bálticos es absolutamente crucial para nuestra seguridad común y para la protección del flanco oriental", añadió.

La ministra sueca de Exteriores, integrante de una coalición de centroderecha que se enfrenta a las elecciones el próximo 13 de septiembre, explicó que se trata de una "construcción gradual" del escudo conjunto, ya que, para obtener el máximo beneficio hay que integrar los distintos sistemas, explicó.

Las encuestas en Suecia muestran que la actual coalición del conservador Kristersson, que ha gobernado los últimos cuatro años encabezando un Ejecutivo en minoría que incluye también al Partido Liberal y al Partido Democristiano, se encuentra actualmente por detrás de la oposición de centroizquierda en intención de voto.

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Stenergard subrayó que la idea de un escudo de defensa aérea integrado que abarque siete países del norte de Europa ha sido planteada únicamente por su partido y no por el Gobierno sueco en su conjunto.

Braže señaló a su vez que la continuación de la ayuda a Ucrania y la amenaza que representa Rusia para la región fueron algunos de los principales asuntos tratados con su homóloga sueca.

"Rusia es la mayor amenaza y seguirá siéndolo en un futuro previsible. No vemos ninguna intención por parte de Rusia de cambiar de rumbo y no hay indicios de paz, lo que significa que la defensa y la seguridad seguirán siendo una prioridad para nosotros a nivel nacional, pero también para la región y para el conjunto de la Unión Europea (UE) y la OTAN", afirmó.

Ambas ministras indicaron asimismo que hablaron sobre la guerra híbrida y las amenazas de desinformación que afectan a ambos países, especialmente de cara a las elecciones legislativas en Suecia y el 3 de octubre en Letonia.

Stenergard señaló, por su parte, que "vemos a una Rusia más audaz que intenta poner a prueba los límites de la OTAN y nuestra unidad. Y creo que hemos demostrado colectivamente que estamos dispuestos a defender la seguridad de nuestros aliados".

El objetivo de este tipo de actividades rusas es "asustarnos para que dejemos de ayudar a Ucrania. Y eso no va a suceder", enfatizó.