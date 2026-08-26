Muere una persona por el virus del Nilo Occidental contraído en Países Bajos

La víctima, que tenía enfermedades previas, falleció en un hospital, según el RIVM, que evitó facilitar más información sobre su identidad por motivos de privacidad y respeto a sus familiares.

En lo que va de 2026, las autoridades sanitarias han registrado tres infecciones por el virus del Nilo Occidental que probablemente fueron contraídas dentro de Países Bajos. Una de las personas afectadas, también de edad avanzada y considerada vulnerable, está hospitalizada.

Uno de los tres casos fue detectado este mes en un donante de sangre de la provincia de Utrecht que no había viajado recientemente al extranjero, la primera infección adquirida en Países Bajos desde 2020, aunque el RIVM ha aclarado que el donante no es la persona fallecida.

Las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo de contraer el virus del Nilo Occidental en Países Bajos sigue siendo "muy bajo".

La muerte en Utrecht es el segundo fallecimiento por el virus del Nilo Occidental conocido por las autoridades sanitarias neerlandesas este año, aunque solo uno de los dos contagios se produjo en el país.

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El otro caso corresponde a una mujer de la provincia de Drenthe que falleció a principios de agosto tras infectarse durante unas vacaciones en el sureste de Europa, donde comenzó a presentar los primeros síntomas.

El virus también ha sido detectado este año en caballos, aves y mosquitos en las provincias de Utrecht, Brabante del Norte y Holanda del Sur, aunque el RIVM advierte de que podría estar circulando también en otras zonas del país y ha pedido a los médicos que estén atentos a posibles casos.

El virus del Nilo Occidental circula principalmente entre las aves y se transmite a través de mosquitos, que pueden infectarse al alimentarse de la sangre de un ave portadora del virus y después transmitirlo a seres humanos, caballos y otros animales.

La enfermedad causada por la infección se conoce como fiebre del Nilo Occidental.

Alrededor del 80 % de las personas infectadas no presenta síntomas, mientras que un 19 % desarrolla síntomas similares a los de la gripe y cerca del 1 % puede sufrir complicaciones neurológicas.

Las autoridades sanitarias recomiendan tratar de reducir picaduras de mosquito, especialmente al anochecer, cuando estos insectos están más activos, y aconsejan utilizar ropa que cubra la piel, instalar mosquiteras en puertas y ventanas, y aplicar repelente en zonas expuestas.