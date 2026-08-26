Museo ruso de Arte Medieval y Tortura se presta para acoger el concierto de Kanye West

"Señor Kanye West, sabemos que su concierto en San Petersburgo ha sido cancelado. Como rusos, estamos acostumbrados a ayudar. Y queremos invitarle al Territorio de Krasnodar", declaró el director del museo, Vladímir Vladímirov, en un vídeo reproducido por canales de Telegram rusos.

Según Vladímirov, la "atmósfera singular" del museo podría permitir al artista plasmar su visión "poco convencional" durante las actuaciones. También sugirió al rapero que pruebe el salmonete local.

"Señor Kanye West, tenemos el lugar perfecto para usted. Aquí encontrará caballeros, brujas, montañas, mar, magia y una atmósfera medieval. Aquí podrá dar vida a sus ideas y fantasías creativas más audaces, aquellas con las que solo ha soñado", concluyó.

Los rumores sobre la cancelación de los conciertos de Kanye West en San Petersburgo comenzaron a circular hace dos días, cuando el estadio Gazprom Arena, que iba a acoger esas actuaciones, anunció que no ha firmado el respectivo contrato.

No obstante, los organizadores del evento insistieron en que las actuaciones del artista, para los que han sido vendidas más de 115.000 entradas, se celebrarán pese a todas las dificultades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

West visitó Moscú en 2024 para asistir al cumpleaños de un diseñador ruso con el que trabajó en el pasado.

Hace casi dos semanas, el rapero dio un concierto en Kazajistán, su primera gran actuación en Asia Central en el marco de la gira mundial, no exenta de polémica, que ya le ha llevado a varios países, incluida España.

El principal motivo de polémica en torno a esta gira se debe a declaraciones antisemitas previas del artista, apología del nazismo e imágenes de esvásticas en sus redes sociales en 2022, también la venta de una camiseta con una esvástica en su tienda oficial en 2025.

En enero de 2026, el músico publicó en The Wall Street Journal un largo escrito de disculpa titulado 'A quienes he herido', en el que pidió perdón tanto a la comunidad judía como afroamericana, y alegó que su comportamiento se debía a problemas psicológicos, concretamente a un episodio maníaco severo, agravado por un trastorno bipolar.