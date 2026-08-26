Nepal declara zona de desastre durante tres meses el área afectada por la riada

La medida forma parte de un paquete de diez decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros para reforzar las labores de rescate, asistencia y recuperación tras el desastre, según informó la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).

El Ejecutivo ordenó movilizar helicópteros del Ejército y de empresas privadas para rescatar a heridos y personas atrapadas, trasladarlas a lugares seguros y desplegar todos los recursos necesarios en la zona.

También dispuso atención médica gratuita para los heridos, alojamiento y alimentos para quienes hayan perdido sus viviendas y asistencia económica inmediata para las familias de los fallecidos, de acuerdo con la legislación vigente.

El Gobierno ordenó además reabrir cuanto antes las carreteras bloqueadas, restablecer el suministro de agua potable, electricidad y telecomunicaciones y movilizar recursos para la reconstrucción de las infraestructuras públicas dañadas.

La declaración de zona de desastre tendrá una vigencia de tres meses en las áreas afectadas del distrito de Rasuwa, según la resolución del Consejo de Ministros.

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La riada golpeó a primera hora del miércoles varias localidades de Rasuwa, donde causó graves daños en carreteras, mercados, asentamientos y obras hidroeléctricas.

Las autoridades continúan las operaciones de búsqueda y rescate en la zona.