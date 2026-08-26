Open Society donará 1,5 millones de dólares para ayudar a Colombia tras el terremoto

"Nuestro apoyo busca fortalecer a los líderes locales, dar mayor protagonismo a las voces de las comunidades y respaldar un proceso de recuperación para todos", dijo Binaifer Nowrojee, presidenta de Open Society Foundations, citada en un comunicado.

"Las personas más afectadas por este desastre deben ser protagonistas de la recuperación, no simplemente receptoras de ayuda", complementa la información.

De acuerdo con OFS, la contribución tendrá como objetivo "fortalecer las capacidades de las autoridades locales" del puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y del departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas por el sismo y donde está el municipio de San José del Palmar, zona del epicentro del terremoto del 10 de agosto.

"Este fondo de ayuda busca situar a las comunidades y organizaciones locales en el centro del diseño y la implementación de las iniciativas de recuperación, de acuerdo con sus prioridades y necesidades", precisa el comunicado de OFS.

Además, para la organización, la región del Pacífico colombiano ha enfrentado exclusión y racismo estructural, por los que "estos desafíos no comenzaron con el terremoto y no terminarán cuando pase la emergencia", afirmó el vicepresidente de programas de OFS, Pedro Abramovay.

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Open Society Foundations tiene presencia desde hace muchos años en la región del Pacífico colombiano, donde apoya a grupos de la sociedad civil e iniciativas locales que promueven la seguridad, las oportunidades, el bienestar colectivo y la inclusión social para todos.