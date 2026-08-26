Organización de EEUU ha invertido más de 200.000 dólares en centros de salud de Venezuela

En la cuenta de X de la embajada, Barrett informó de la entrega de equipos médicos de atención primaria a los profesionales de la sede de emergencias de Salud Chacao, en este municipio homónimo de Caracas.

El diplomático aseguró que la inversión en el sector de la salud venezolano se ha hecho con el apoyo del Departamento de Estado de EE.UU.

"Apostamos por un impacto duradero para la recuperación económica de Venezuela bajo el plan de tres fases", agregó Barrett en referencia a las etapas de estabilización, recuperación y transición establecidas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para el país suramericano tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas.

Project HOPE es una organización humanitaria y de salud global que trabaja junto con el personal sanitario y los sistemas de salud locales para proporcionar ayuda urgente y soluciones transformadoras, según su propia página web.

El pasado julio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió a una delegación de alto nivel del Gobierno estadounidense para evaluar la respuesta ante el doble terremoto del 24 de junio y la cooperación energética.

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Según cifras oficiales, los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron la zona norte de Venezuela, dejaron al menos 6.509 muertos.

La ONU, en una nota en la que cita a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtió el pasado mes que los sismos agravaron la situación de un sistema de salud que ya enfrentaba "años de restricciones materiales, escasez de insumos y la salida de decenas de miles de profesionales sanitarios".

Naciones Unidas aseguró entonces que la llegada de equipos médicos de emergencia internacionales ha permitido ampliar la atención quirúrgica, la hospitalización y los servicios de urgencia.

El pasado lunes, cuando se cumplieron dos meses del doble terremoto, Aurora Pretel, responsable de la ONG Asociación Solidaridad Vasco Ecuatoriana de España, dijo a EFE que la ayuda internacional ha bajado y que las mayores necesidades que han encontrado son las relacionadas con el agua, la higiene y los insumos médicos.