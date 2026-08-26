Organizaciones de Perú que denunciaban asesinato de líder indígena aclaran que está vivo

"Ante la preocupación y alarma generadas en las últimas horas, desde OREU informamos que nuestro hermano Américo Pascual Tumisha se encuentra con vida y actualmente permanece junto a su familia", expresó en un comunicado la Organización Regional en Ucayali (ORAU), filial de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la mayor confederación indígena de Perú.

El conjunto de organizaciones afirmó que "la alerta inicial surgió a partir de la comunicación de un comunero, quien informó al hijo del hermano Américo sobre un presunto hecho de asesinato".

Este lunes, ORAU denunció el asesinato de Tumisha, coordinador de vigilancia de la comunidad Onconashari, cuando cumplía sus labores en esta localidad ubicada en la selvática región de Ucayali.

Agregó que el líder indígena identificó la presencia de personas ajenas a la comunidad que presuntamente se encontraban extrayendo aceite de copaiba (una resina curativa) y exigió a la Fiscalía y a la Policía Nacional del Perú una "investigación inmediata, captura de responsables y protección para defensores indígenas".

"El encuentro derivó en un enfrentamiento en el que Américo Pascual Tumisha fue alcanzado por disparos de arma de fuego, provocando su muerte", agregó la asociación que reúne a decenas de comunidades indígenas de la Amazonía peruana.

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Pero en el comunicado difundido este miércoles, la ORAU informó que una comisión integrada por miembros de guardia indígena fronteriza se desplazó por vía fluvial hasta la zona para verificar los hechos y constató presencialmente que Tomisha se encuentra con vida.

"Esta situación evidencia el contexto de alta vulnerabilidad que enfrentan nuestras comunidades indígenas, especialmente en zonas donde existen limitaciones de comunicación, dificultades de acceso a servicios básicos y presencia de actividades ilegales", indicó ORAU.

La organización indígena agradeció a los medios de comunicación por su labor de difusión, "que contribuye a que estos hechos sean conocidos y se generen respuestas oportunas", y valoraron profundamente la respuesta rápida y articulada de las autoridades e instituciones del Estado, quienes activaron los mecanismos de atención y repuesta frente a esta situación.

"Somos conscientes de los riesgos que implica alertar y visibilizar situaciones que afectan a nuestros pueblos indígenas, especialmente en un contexto de vulnerabilidad, amenazas y presencia de actividades ilegales. A pesar de ello, asumimos esta responsabilidad porque nuestra prioridad es proteger la vida, la integridad y los derechos de nuestras comunidades", sostuvo la organización.

También expresó que en las últimas semanas se han intensificado las amenazas y actos de intimidación contra líderes y defensores indígenas que vienen alertando y denunciando estas situaciones, especialmente en zonas afectadas por actividades al narcotráfico y otras economías ilegales.

Al menos 29 dirigentes indígenas han sido asesinados desde 2020, ataques que están vinculados al avance de delitos en la Amazonía como la tala ilegal, la extracción ilegal de oro y el narcotráfico, y se concentran principalmente en las regiones de Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios.