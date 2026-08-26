Paraguay pide a Brasil devolver trofeos de guerra para dar "vuelta de página definitiva"

"La recuperación del Cañón Cristiano y de todos los trofeos de guerra van a dar una vuelta de página definitiva a una triste historia de la Guerra de la Triple Alianza y particularmente en la relación con Brasil, que es el único país que hasta este momento no ha restituido esos trofeos de guerra", declaró Ramírez a periodistas.

El ministro de Exteriores se reunió esta jornada con líderes de bancadas de diputados, encabezados por el titular de la Cámara Baja, el oficialista Raúl Latorre, con quienes, según dijo, acordó activar "la diplomacia parlamentaria" para acompañar la solicitud del Ejecutivo.

Ramírez destacó que se trata de un pedido "desde hace muchos años", e indicó que desde el inicio del mandato del presidente Santiago Peña, en agosto de 2023, han pedido el retorno de los objetos tomados durante ese conflicto, en el que Paraguay se enfrentó a la alianza conformada por Brasil, Argentina y Uruguay.

No obstante, admitió que una eventual devolución debe cumplir una serie de procesos y contar con el aval del Ejecutivo y el Congreso de Brasil, al señalar que las piezas de artillería y los documentos "forman parte del patrimonio" del vecino país.

Asunción pide la devolución del llamado Cañón Cristiano -una pieza artillería de unas 11 toneladas fabricada a partir de las campanas de Paraguay durante la guerra-, del Cañón Presidente López y de archivos relacionados con el conflicto.

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La solicitud se presentó después de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló el pasado 24 de julio que no pueden "olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir" territorio brasileño y desencadenó la Guerra de la Triple Alianza.

En respuesta, la Cancillería paraguaya entregó el 31 de julio una nota al embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes de Carvalho, en la que expresó su "desagrado" por las afirmaciones de Lula y pidió la devolución de los trofeos de guerra.