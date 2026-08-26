París anuncia una mayor militarización del control de la inmigración en la isla de Mayotte

Lecornu abordó esa cuestión durante una intervención ante las cámaras de Mayotte, junto el estado mayor encargado de esos controles en la base naval de Dzaoudzi; en la primera jornada de una visita de dos días a este departamento de ultramar, el más pobre con diferencia de Francia, y en el que uno de los grandes problemas es la entrada irregular de personas procedentes de las otras islas del archipiélago de las Coromas.

Tras subrayar que desde la elección en 2017 del presidente francés, Emmanuel Macron, se ha duplicado el número de policías y gendarmes destacados allí, y reconocer que eso no ha sido suficiente y que la violencia en este tiempo ha aumentado, el jefe del Gobierno señaló que se va a proceder a "dos inflexiones".

La primera será "una militarización más fuerte de la lucha contra la inmigración clandestina y en favor del respeto -dijo- de nuestra soberanía".

Para Lecornu, "hay demasiados ángulos muertos y demasiadas dificultades de detección cuando paradójicamente nuestros medios en materia de intercepción han aumentado y van a aumentar".

Aludía así al flujo de entradas, que no ha disminuido aunque las expulsiones se incrementaron un 21 % en el primer trimestre -según las cifras filtradas por su gabinete- y también indirectamente al hecho de que el Estado de Comoras reivindica la soberanía de Mayotte, que en el momento de la independencia en 1974 fue la única isla del archipiélago que siguió bajo control francés tras un referéndum organizado por París.

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El primer ministro francés precisó que esa militarización se va a traducir, entre otras cosas, en la utilización de tecnologías punteras, como los globos estáticos que se utilizan en ocasiones en zonas de conflicto, drones de largo alcance, drones tácticos o inteligencia artificial.

El otro cambio será en la política de ayuda al desarrollo, con un sistema de primas y penalizaciones con los países de la región en función de si colaboran o no en el control de sus emigrantes y si aceptan a sus nacionales cuando Francia los quiera expulsar.

Lecornu indicó que esos inmigrantes ya no llegan únicamente de otras islas de las Comoras, sino también de la región de los Grandes Lagos, y que la partida de la ayuda al desarrollo con la que se puede actuar es "considerable", 300 millones de euros el pasado año.

Avanzó que lo que se va a aplicar es "una regla simple: los países que nos ayudan en la salida de los flujos migratorios, serán más acompañados por la República Francesa y los que no, porque no han asumido compromisos o se niegan a asumirlos o no los cumplen, tendrán evidentemente una penalización importante".

Más allá de la lucha contra la inmigración irregular, el segundo tema más importante de la visita del primer ministro a Mayotte es la reconstrucción tras el huracán Chido que arrasó la isla el 14 de diciembre de 2024 y causó la muerte de al menos 40 personas y destruyó o causó daños en miles de viviendas, edificios e infraestructuras.

Una ley especial tras ese desastre prevé un programa de inversiones de 4.000 millones de euros para la reconstrucción en el periodo 2026-2031, pero únicamente se han gastado el 12 %, según el Gobierno.

En sus redes sociales, Lecornu indicó que ha ido a Mayotte "a levantar los bloqueos y a poner para cada proyecto un responsable, una fecha y un resultado verificable".