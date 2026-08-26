Pequeños negocios reiteran llamado a Mamdani a dialogar sobre supermercados municipales

La coalición de comerciantes reunió hoy en una conferencia de prensa a varios de sus miembros, que pidieron nuevamente a Mamdani que se reúna con ellos para discutir su propuesta y la alternativa que plantean, recibir incentivos económicos que les permitan reducir el precio de los productos que venden en sus establecimientos.

"No podremos competir con el 30 % de descuento que ofrecerán los supermercados" municipales en productos de la canasta básica para hacer frente al encarecimiento de los alimentos, señalaron los comerciantes durante la conferencia, celebrada frente al lugar donde está previsto abrir el primero de estos establecimientos, en la legendaria Marketa, en El Barrio hispano de Harlem.

El pasado lunes, la coalición presentó dos demandas colectivas contra Mamdani: una por discriminación, al considerar que el alcalde se ha negado a reunirse con los comerciantes, y otra al amparo del Artículo 78 de la Ley de Práctica Civil y Reglas de Nueva York para tratar de frenar el plan y la asignación de 70 millones de dólares para los cinco supermercados.

"Se pidió bajo el Artículo 78 que se pare todo el proceso porque tiene que hacer un estudio de impacto económico en la comunidad", explicó a EFE Kenny Rodan, presidente de la coalición, que cuenta con miles de miembros.

Elvis Arias, de 33 años, aseguró a EFE que la apertura del supermercado en El Barrio le obligaría a reducir personal y posiblemente a cerrar su negocio, 'America Deli Mini Market', situado justo frente al lugar donde se construirá el primer supermercado municipal.

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"Mi padre trabajó duro para establecer este negocio", explicó Arias, quien recibió el establecimiento de manos de su padre hace dos años.

Los comerciantes alegan que es injusto que se utilicen sus impuestos para financiar un establecimiento que competirá con ellos y reclaman que, en lugar de abrir nuevos supermercados, la Alcaldía les conceda ayudas económicas que les permitan reducir los precios de sus productos.

Arias comentó a EFE que invierte mucho dinero en su negocio, con un alquiler de 8.000 dólares mensuales, el pago de seguros, electricidad, agua y nóminas, y que se le haría imposible competir.

El comerciante lamentó la posibilidad de tener que cerrar después del esfuerzo realizado por su padre y por la relación que mantiene con sus clientes, en su mayoría latinos.

También participaron en la conferencia los mexicanos Josefina Aguirre, propietaria de una carnicería con cinco empleados, y Carlos León, dueño de un restaurante que emplea a diez personas, quienes expresaron a EFE su preocupación por el proyecto.

"Mis dos hermanas y yo (dueñas del negocio) tuvimos que buscar otro empleo hace dos años para poder completar los gastos del hogar. Si este supermercado abre, sería el final", afirmó Aguirre.

"Ellos tienen dinero para competir y nosotros no. Ya estamos compitiendo con Costco", añadió la comerciante, en referencia a la cadena, que se instaló hace unos años también en El Barrio.

Según Aguirre, la apertura de Costco provocó entonces una caída del 30 % en las ventas de los pequeños negocios de la zona.

León indicó que se enteró recientemente del proyecto y que fue entonces cuando comenzó a preocuparse por su negocio: "si venden comida, bajarán las ventas en el restaurante", algo que le obligará, dijo, a reducir personal.